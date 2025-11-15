Salon Studyrama des Etudes Supérieures Palais des congrés Valence

Salon Studyrama des Etudes Supérieures

Palais des congrés 16 avenue Geores Clémenceau Valence Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Le salon Studyrama vous donne rendez-vous pour préparer votre avenir ! Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée.

Palais des congrés 16 avenue Geores Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

English :

Studyrama is the place to be to prepare for your future! At Studyrama, you’ll be able to talk to higher education specialists, teachers and students all day long.

German :

Auf der Studyrama-Messe treffen Sie sich, um Ihre Zukunft vorzubereiten! Auf dieser Messe können Sie sich mit Spezialisten für Hochschulstudien, Lehrern und Studenten austauschen, die Ihnen den ganzen Tag über zur Verfügung stehen.

Italiano :

La fiera Studyrama è il posto giusto per prepararsi al futuro! A Studyrama potrete parlare con specialisti dell’istruzione superiore, insegnanti e studenti per tutto il giorno.

Espanol :

La feria Studyrama es el lugar ideal para preparar tu futuro En Studyrama podrás hablar con especialistas en educación superior, profesores y estudiantes durante todo el día.

L’événement Salon Studyrama des Etudes Supérieures Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme