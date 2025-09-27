Salon Studyrama des Formations Art, Mode, Design et Luxe de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Salon Studyrama des Formations Art, Mode, Design et Luxe de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 09:30 – 17:00

Gratuit : oui sur invitation à télécharger sur invitation à télécharger : studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-art-mode-design-et-luxe Etudiant, Tout public

Le salon Studyrama des Formations Art, Mode, Design et Luxe de Nantes vous donne rendez-vous à la Beaujoire, le samedi 27 septembre 2025. Pour affiner votre projet d’orientation, de nombreux professionnels et spécialistes des secteurs de l’art, de la mode, du design et du luxe seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés. Nous vous invitons à venir découvrir près de 200 formations de Bac à Bac+5 parmi des lycées proposant des BTS et Prépas, CFA (Centres de Formation d’Apprentis), Ecoles d’Art, Ecoles de Communication etc. Les responsables pédagogiques vous présenteront en détail leurs programmes, les débouchés, leurs conditions d’admissions, les concours… Tandis que pour des conseils plus pratiques, des étudiants en formation seront disponibles pour échanger avec vous. Découvrez votre formation et métier de demain sur le salon Studyrama A travers les différentes formations présentées, découvrez les nombreux secteurs d’activité et métiers qui y sont liés : Animateur 2D et 3D, Antiquaire, Archetier, Architecte d’intérieur, Peintre, Bijoutier, Céramiste, Chef de travaux, Technicien d’art, Restaurateur, Commissaire priseur, Décorateur d’intérieur, Décorateur-Scénographe, Graphiste, Communicant, Galeriste, Maquilleur, Modeleur, Technicien photo…

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-formations-art-mode-design-et-luxe