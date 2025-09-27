Salon Studyrama des Grandes écoles de Nantes Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 09:30 – 17:00

Gratuit : oui sur invitation à télécharger sur invitation à télécharger : studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-nantes-60 Etudiant, Tout public

Le salon Studyrama des Grandes Ecoles de Nantes vous donne rendez-vous à la Beaujoire le samedi 27 septembre 2025 pour trouver une Grande Ecole ! Pour bien choisir votre école, 50 établissements (Prépas Commerce, Ingénieurs, Grandes Écoles de Commerce, d’Ingénieurs, Concours, Prépas aux concours…) seront présents. Vous pourrez assister à 4 conférences (école de commerce, école d’ingénieur, réussir une prépa…). Rendez-vous sur le Salon Grandes Écoles, une occasion unique pour échanger avec les étudiants, responsables de formations des meilleures grandes écoles :- Grandes Ecoles de commerce et management : Audencia, EDHEC Business School, SKEMA Business School, Rennes School of Business, ISG International Business School, EXCELIA (La Rochelle, Tours, Orléans, Paris), EMLV, ESG Nantes, PPA BS, ISEG Nantes, ISG Luxury …- Grandes Ecoles d’ingénieurs : Bretagne INP-ENIB Brest, CESI, ELISA Aérospace, ENI : Ecole Informatique, EPITA Ecole d’ingénieurs, EPF Engineering School, ESAIP : Ecole d’ingénieurs, ESEO : Grande Ecole d’ingénieurs, ESILV, ICAM, IESF : Ingénieurs et scientifiques de France… Sur ce salon des Grandes Ecoles de Nantes, venez échanger avec les professeurs de classes prépas économiques et scientifiques : Les Classes Préparatoires scientifiques aux Grandes Ecoles (UPS), Le Lycée Blanche de Castille, Le Lycée Livet, le Campus de la Joliverie.

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-nantes-60