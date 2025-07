Salon Studyrama des lycéens et des Études Supérieures Espace Encan La Rochelle

Salon Studyrama des lycéens et des Études Supérieures Espace Encan La Rochelle samedi 11 octobre 2025.

Salon Studyrama des lycéens et des Études Supérieures

Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Le salon Studyrama des Études Supérieures de la Rochelle vous donne rendez-vous pour préparer votre futur !

Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Studyrama fair

The Studyrama Higher Education Fair in La Rochelle is the place to be to prepare for your future!

German : Studyrama Messe

Auf der Studyrama-Messe für Hochschulstudien in La Rochelle treffen Sie sich, um Ihre Zukunft vorzubereiten!

Italiano :

La fiera dell’istruzione superiore Studyrama di La Rochelle è il luogo ideale per prepararsi al proprio futuro!

Espanol : Feria Studyrama

El Salón de la Enseñanza Superior Studyrama de La Rochelle es el lugar ideal para preparar su futuro.

