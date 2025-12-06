Salon Studyrama Etudes Supérieures Parc des Expositions Marseille

Salon Studyrama Etudes Supérieures

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 17h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Le salon Studyrama des Etudes Supérieures de Marseille vous donne rendez-vous au Parc Chanot, le samedi 6 décembre, pour préparer votre futur !Etudiants

Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 800 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Tourisme, Design, Transport, Esport, Environnement, Social…), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Marseille.

Tous les niveaux d’études seront représentés BTS, Université, IUT, Classes préparatoires, Grandes Ecoles, Armées, Ecoles spécialisées, CFA.. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

