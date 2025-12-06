Salon Studyrama Etudes Supérieures Parc des Expositions Marseille
Salon Studyrama Etudes Supérieures Parc des Expositions Marseille samedi 6 décembre 2025.
Salon Studyrama Etudes Supérieures
Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 17h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Le salon Studyrama des Etudes Supérieures de Marseille vous donne rendez-vous au Parc Chanot, le samedi 6 décembre, pour préparer votre futur !Etudiants
Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 800 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Tourisme, Design, Transport, Esport, Environnement, Social…), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Marseille.
Tous les niveaux d’études seront représentés BTS, Université, IUT, Classes préparatoires, Grandes Ecoles, Armées, Ecoles spécialisées, CFA.. .
Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Studyrama salon des Etudes Supérieures de Marseille will be held at the Parc Chanot on Saturday, December 6, to help you prepare for your future!
German :
Die Studyrama-Messe für Hochschulstudien in Marseille lädt Sie am Samstag, den 6. Dezember, in den Parc Chanot ein, um sich auf Ihre Zukunft vorzubereiten!
Italiano :
La fiera dell’istruzione superiore Studyrama di Marsiglia si terrà al Parc Chanot sabato 6 dicembre per aiutarvi a prepararvi al vostro futuro!
Espanol :
El Salón de la Enseñanza Superior Studyrama de Marsella se celebrará el sábado 6 de diciembre en el Parc Chanot para ayudarle a preparar su futuro
