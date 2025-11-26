Salon Studyrama Formathèque 44 Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 10:00 – 17:00

Gratuit : oui invitation gratuite Demander une invitation gratuite : www.studyrama.com/salons/formatheque-de-nantes-161 Etudiant, Tout public

Quelques jours après l’ouverture de Parcoursup, Studyrama organise le salon d’orientation régional : Formathèque 44. Le salon Formathèque de Nantes vous accueille à la Beaujoire pour préparer votre avenir. En partenariat avec la région Pays de la Loire, l’Académie de Nantes et Nantes Université, cet événement est l’occasion idéale pour affiner votre projet d’orientation. 30 ateliers métiers et rencontres avec des professionnels : De nombreux professionnels seront présents pour échanger sur leurs métiers et les débouchés. Les visiteurs pourront également profiter d’un grand espace de démonstrations animé par l’OPCO2I autour des métiers de l’industrie. 800 formations post-bac : Vous pourrez discuter avec des professeurs, des étudiants et des spécialistes des études supérieures qui vous guideront parmi plus de 800 formations disponibles, du Bac au Bac +5, dans des domaines variés : Art, Sport, Management, Numérique, Commerce, Santé, Environnement, Design, Ingénierie, Sciences, Droit, Esport, et bien d’autres encore. Ils vous conseilleront également sur la gestion de Parcoursup et la vie étudiante à Nantes. Tous les niveaux d’études présentés : BTS, Université, IUT, Classes préparatoires, Grandes Écoles, Armées, Écoles spécialisées, CFA. Vendredi 16 janvier 2026 de 9h à 15hSamedi 17 janvier 2026 de 10h à 17h

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.studyrama.com/salons/formatheque-de-nantes-161