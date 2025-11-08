Salon Studyrama Espace Carat L’Isle-d’Espagnac

Salon Studyrama

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente

Studyrama organise sa 2ᵉ édition du Salon des Formations Art, Communication & Digital et sa 19ᵉ édition du Salon des Lycéens et des Études Supérieures le samedi 8 novembre 2025.

English :

Studyrama is organizing its 2? edition of the Salon des Formations Art, Communication & Digital and its 19? edition of the Salon des Lycéens et des Études Supérieures on Saturday, November 8, 2025.

German :

Studyrama veranstaltet am Samstag, den 8. November 2025, die 2. Ausgabe der Ausbildungsmesse für Kunst, Kommunikation und Digitaltechnik und die 19. Ausgabe der Schüler- und Studienmesse für Hochschulen.

Italiano :

Studyrama organizza la seconda edizione del Salon des Formations Art, Communication & Digital e la diciannovesima edizione del Salon des Lycéens et des Études Supérieures sabato 8 novembre 2025.

Espanol :

Studyrama organiza su 2ª edición del Salon des Formations Art, Communication & Digital y su 19ª edición del Salon des Lycéens et des Études Supérieures el sábado 8 de noviembre de 2025.

