Salon Studyrama Espace Carat L’Isle-d’Espagnac
Salon Studyrama Espace Carat L’Isle-d’Espagnac samedi 8 novembre 2025.
Salon Studyrama
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 08:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Studyrama organise sa 2ᵉ édition du Salon des Formations Art, Communication & Digital et sa 19ᵉ édition du Salon des Lycéens et des Études Supérieures le samedi 8 novembre 2025.
.
Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 50 60 infos@espace-carat.fr
English :
Studyrama is organizing its 2? edition of the Salon des Formations Art, Communication & Digital and its 19? edition of the Salon des Lycéens et des Études Supérieures on Saturday, November 8, 2025.
German :
Studyrama veranstaltet am Samstag, den 8. November 2025, die 2. Ausgabe der Ausbildungsmesse für Kunst, Kommunikation und Digitaltechnik und die 19. Ausgabe der Schüler- und Studienmesse für Hochschulen.
Italiano :
Studyrama organizza la seconda edizione del Salon des Formations Art, Communication & Digital e la diciannovesima edizione del Salon des Lycéens et des Études Supérieures sabato 8 novembre 2025.
Espanol :
Studyrama organiza su 2ª edición del Salon des Formations Art, Communication & Digital y su 19ª edición del Salon des Lycéens et des Études Supérieures el sábado 8 de noviembre de 2025.
L’événement Salon Studyrama L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême