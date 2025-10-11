Salon Studyrama – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz

Gratuit

Etudes supérieures – Région Bretagne

**Rencontrez l’Université de Rennes** lors du salon Studyrama, le samedi 11 octobre 2025, de 9h30 à 17h, au parc des expositions de Rennes, hall 10 A.

**Retrouvez le stand de l’Université de Rennes « Pôle université » :**

* Stand 115 : SOIE – Service orientation insertion entrepreneuriat

* Stand 114 : Santé et paramédical

* Stand 113 : IUT de Saint-Brieuc – IUT de Saint-Malo

* Stand 122 : IUT de Rennes – Écoles d’ingénieurs

* Stand 122B : Numérique – Sciences

* Stand 123 : Economie Gestion – Droit et science politique

[Préparez votre visite en consultant l’annuaire de formations de l’Université de Rennes.](https://formations.univ-rennes.fr/)

**Deux conférences seront animées par l’Université de Rennes :**

* Conférence « les BUT » à 13h

* Conférence « Les études de santé (médicales et paramédicales) » de 15h à 15h45, salle 2

[Plus d’infos sur le site du salon Studyrama](https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-rennes-197)

