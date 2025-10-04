Salon Studyrama TARBES Tarbes

Studyrama organise sa 14e édition du Salon des Lycéens et des Études Supérieures.

Lycéen, élève en classes préparatoires, en reprise d’études ou étudiant, ce salon vous permettra de rencontrer des écoles supérieures de la région et de la France entière.

Vous pourrez poser vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouver des réponses pour réussir votre orientation. C’est l’occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des Études Supérieures et d’affiner votre projet d’orientation.

Plus de 500 formations de Bac à Bac+5 dans tous types d’établissements Prépas, Facultés, Grandes Ecoles, Ecoles Spécialisées, Lycées.

English :

Studyrama organizes its 14th Salon des Lycéens et des Études Supérieures.

Whether you’re a high-school student, a student in preparatory classes, a student returning to school or a student, this fair will give you the opportunity to meet higher education establishments in the region and throughout France.

You’ll be able to put your questions to speakers from the region’s top schools, and find the answers you need to make a success of your career choice. It’s an opportunity to spend a day talking to specialists in higher education, and to fine-tune your career plans.

Over 500 courses from Bac to Bac+5 in all types of establishments: Prépas, Facultés, Grandes Ecoles, Ecoles Spécialisées, Lycées.

German :

Studyrama veranstaltet zum 14. Mal den Salon des Lycéens et des Études Supérieures (Schüler- und Hochschulmesse).

Als Oberschüler, Schüler in Vorbereitungsklassen, Wiedereinsteiger oder Student haben Sie auf dieser Messe die Möglichkeit, Hochschulen aus der Region und aus ganz Frankreich kennenzulernen.

Sie können den Referenten der besten Schulen der Region Ihre Fragen stellen und Antworten für eine erfolgreiche Orientierung finden. Hier haben Sie die Gelegenheit, einen Tag lang mit Spezialisten für Hochschulstudien zu sprechen und Ihre Studienplanung zu verfeinern.

Mehr als 500 Studiengänge von Bac bis Bac+5 in allen Arten von Einrichtungen: Prepas, Fakultäten, Grandes Ecoles, Fachschulen, Gymnasien.

Italiano :

Studyrama organizza il 14° Salon des Lycéens et des Études Supérieures.

Che siate studenti della scuola secondaria, studenti dei corsi preparatori, studenti di ritorno o studenti, questo salone vi darà l’opportunità di incontrare gli istituti di istruzione superiore della regione e di tutta la Francia.

Potrete rivolgere le vostre domande ai relatori delle migliori scuole della regione e trovare le risposte necessarie per aiutarvi a scegliere il corso giusto. È un’ottima occasione per passare una giornata a parlare con specialisti dell’istruzione superiore e mettere a punto i vostri piani di carriera.

Più di 500 corsi dal Bac al Bac+5 in tutti i tipi di istituti: Prepas, Facoltà, Grandes Ecoles, Scuole specializzate, Scuole superiori.

Espanol :

Studyrama organiza su 14º Salón de Liceos y Estudios Superiores.

Ya seas alumno de secundaria, de clases preparatorias, estudiante que vuelve a estudiar o estudiante, este salón te dará la oportunidad de conocer los centros de enseñanza superior de la región y de toda Francia.

Podrá plantear sus preguntas a los ponentes de las mejores escuelas de la región y encontrar las respuestas que necesita para ayudarle a elegir el curso adecuado. Es una buena oportunidad para pasar un día hablando con especialistas de la enseñanza superior y afinar sus planes de carrera.

Más de 500 cursos de Bac a Bac+5 en todo tipo de establecimientos: Prepas, Facultades, Grandes Escuelas, Escuelas Especializadas, Institutos.

