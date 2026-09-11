Salon Studyrama TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Salon Studyrama

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Studyrama organise sa 15e édition du Salon des Lycéens et des Études Supérieures.

Lycéen, élève en classes préparatoires, en reprise d’études ou étudiant, ce salon vous permettra de rencontrer des écoles supérieures de la région et de la France entière.

Vous pourrez poser vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouver des réponses pour réussir votre orientation. C’est l’occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des Études Supérieures et d’affiner votre projet d’orientation.

Plus de 500 formations de Bac à Bac+5 dans tous types d’établissements : Prépas, Facultés, Grandes Ecoles, Ecoles Spécialisées, Lycées.

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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Studyrama is organizing its 15th edition of the High School and Higher Education Fair.

Whether you’re a high school student, whether you’re a student in preparatory classes, returning to school, or currently enrolled in college, this fair will give you the opportunity to meet with higher education institutions from the region and across France.

You’ll be able to ask questions of representatives from the region’s top schools and find the answers you need to make the right choice for your future. This is your chance to spend a day interacting with higher education specialists and refining your career plans.

More than 500 programs ranging from high school through master’s level at all types of institutions: preparatory schools, universities, Grandes Écoles, specialized schools, and high schools.

L’événement Salon Studyrama Tarbes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Tarbes|CDT65