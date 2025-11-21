Salon Sud des Seniors Parc des Expositions Marseille

Salon Sud des Seniors

Du vendredi 21 au samedi 22 novembre 2025 de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-21

Le salon dédié au public senior .

Aux secteurs traditionnels et toujours très présents comme le tourisme, la santé ou la retraite, se sont ajoutées il y a quelques années de nouvelles thématiques comme l’emploi, la culture, l’adaptabilité de la maison ou les nouvelles technologies qui intéressent de plus en plus les retraités et les personnes âgées. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The exhibition dedicated to the senior public.

German :

Die Messe, die dem älteren Publikum gewidmet ist .

Italiano :

La mostra è dedicata al pubblico senior.

Espanol :

La exposición dedicada al público de la tercera edad.

L’événement Salon Sud des Seniors Marseille a été mis à jour le 2025-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille