Salon Sud des Seniors Parc des Expositions Marseille

Salon Sud des Seniors
Du vendredi 21 au samedi 22 novembre 2025 de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône
Le salon dédié au public senior .
Aux secteurs traditionnels et toujours très présents comme le tourisme, la santé ou la retraite, se sont ajoutées il y a quelques années de nouvelles thématiques comme l’emploi, la culture, l’adaptabilité de la maison ou les nouvelles technologies qui intéressent de plus en plus les retraités et les personnes âgées. .
The exhibition dedicated to the senior public.
Die Messe, die dem älteren Publikum gewidmet ist .
La mostra è dedicata al pubblico senior.
La exposición dedicada al público de la tercera edad.
L’événement Salon Sud des Seniors Marseille a été mis à jour le 2025-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille