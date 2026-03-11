Salon sud Traditions Maillane
Salon sud Traditions Maillane vendredi 10 avril 2026.
Salon sud Traditions
Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026 de 9h à 18h.
Sauf soirée du Vendredi et samedi soir plus de 18h. zA la Praderie Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
4ème édition du salon Sud traditions
Salon Sud Traditions
Après le succès de la première et de la troisième édition , le Salon SUD TRADITIONS revient pour la quatrième édition pleine de surprises. Le rendez-vous incontournable de la chasse et des traditions dans le Sud-est de la FRANCE..
Pendant 3 jours, de nombreux exposants de tous horizons participeront au salon. En prime, vous aurez droit à la petite touche du salon nos traditions camarguaises .
Au programme, de nombreux exposants des univers
Chasse
Pêche
Coutellerie
Vénerie
Artisanat
Traditions camarguaises
Produits du terroir
Vous pourrez retrouver toutes les nouveautés en matière de
Armes ;
Optiques ;
Munitions ;
Vêtements ;
Accessoires ;
Aménagement du territoire.
Et ce n’est pas tout !
Vous aurez accès à de nombreux espaces thématiques tels que, le Village Canin, le Village Chasse à l’Arc, le Village Pêche, le Village Coutellerie, le Village Gastronomie, le Village Traditions Camarguaises, le Village Enfants et bien d’autres ! Avec comme nouveautés cette année, un Village Ball Trap. Vous pourrez y accéder afin d’échanger facilement avec les exposants.
Programme
Vendredi 10 Avril
Sur le site
11h Ouverture
12h RoussataIaïo 30 juments
14h Concours de chiens de troupeaux
Ring cabaret
16h Jeux de Gardians
17h30 Fauconnerie
Truffe
11h30 -12h30 15h30 et 17 h Cavage chiens
Lévriers
Démonstration 12h et 16h
Ring Central Exposants
12h30 Voltéo
13h00 Fauconnerie
13h15 jeux de gardians
14h30 Veaux Quesaco
Carrière Mountain Trail
11h/18h Mountain Trail.
Carrière western
12h/18h Team Penning
Carrière vente et show
15h Vente et show élevage.
Vendredi soir Saxophoniste + DJ
Samedi 11 Avril
Sur le site
9h Ouverture
9h30 RoussataIaïo 30 juments
11h Inauguration
14h Conférence de Jean-claude Tolphin (ring spécial)
15h45 Pêche à la truite
18h30 Parade
Ring Cabaret
12h Cabaret Sud Traditions
14h00 La CHECHE school Academy
Ring chien
10h/18h Régionales d’élevage
Lévrier
11h Démonstration
Chien d’arrêt
17h30 Démonstration
Truffe
10h00 Cavage Chiens
11h15 14h30 -16h30 Cavage Cochons
Carrière vente de chevaux
10h30 et 14h30 vente de chevaux.
Ring Central
10h15 Jeux de gardians
11h30 Démonstration de chiens d’arrêt
11h45 Voltéo
14h30 Présentation des disciplines
15h30 Mountain Shoot
16h Jeux de gardians
16h15 Fauconnerie
16h30 Voltéo
Carrière Mountain Trail
10h/18h Mountain Trail
Carrière Mania
10h/18h Concours de maniabilité.
Carrière Western
8h/12h Barrel Pole bending
13h15/14h30 Roping
A partir de de 14h30 Ranch sorting.
Carrière Tri
10h/18h concours de tri Camargue
18h Abrivado
Carrière Parcours de pays
10h/18h Concours parcours de pays
Carrières Éleveurs
10h/18h Criollo, Islandais, Camarguais.
Samedi soir Spectacle équestre plus DJ
Dimanche 12 Avril
Sur le site
9h: Ouverture
9h30: RoussataIaïo 30 juments
11h00 Concours Paté saucisson (stand TDP)
12h Messe Saint Hubert
14h Mountain shoot
15h45 Pêche à la truite
Ring Cabaret
12h30 Cabaret Sud Traditions
Ring Chien
16h15 Élection du plus beau boxe
Lévrier
11h Démonstration
Chien d’arrêt
17h30 Démonstration
Truffe
10h Cavage Chiens
11h15 -14h30-16h30 Cavage cochons
Carrière vente et show élevage
10h15 et 14h30 Vente de chevaux.
Carrière Tri
10h/18h Concours tri Camargue
Carrière Parcours de Pays
10h/18h Concours parcours de pays
Carrière Western
8h/12h Ranch Sorting
13h15/14h30 Roping
À partir de 14h30 barrel pole bending
Carrière Mania
10h/18h Concours de maniabilité.
Ring Central Exposants
10h15 jeux de gardians
11h30 Démonstration chien d’arrêt
11h45 Voltéo
14h00 Présentation des disciplines + Vente chevaux
15h30 Mountain shoot
16h00 jeux de gardians
16h15 Fauconnerie
16h30 Voltéo
Carrière Mountain Trail
10h/18h mountain Trail
Carrière éleveurs
10h/18h Modèle et allure Camargue AECRC .
zA la Praderie Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 48 19 52 sudtraditions@gmail.com
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English :
4th edition of Sud traditions
L’événement Salon sud Traditions Maillane a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence