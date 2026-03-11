Salon sud Traditions Maillane

Salon sud Traditions

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026 de 9h à 18h.

Sauf soirée du Vendredi et samedi soir plus de 18h. zA la Praderie Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

4ème édition du salon Sud traditions

Salon Sud Traditions

Après le succès de la première et de la troisième édition , le Salon SUD TRADITIONS revient pour la quatrième édition pleine de surprises. Le rendez-vous incontournable de la chasse et des traditions dans le Sud-est de la FRANCE..



Pendant 3 jours, de nombreux exposants de tous horizons participeront au salon. En prime, vous aurez droit à la petite touche du salon nos traditions camarguaises .



Au programme, de nombreux exposants des univers



Chasse

Pêche

Coutellerie

Vénerie

Artisanat

Traditions camarguaises

Produits du terroir



Vous pourrez retrouver toutes les nouveautés en matière de



Armes ;

Optiques ;

Munitions ;

Vêtements ;

Accessoires ;

Aménagement du territoire.



Et ce n’est pas tout !



Vous aurez accès à de nombreux espaces thématiques tels que, le Village Canin, le Village Chasse à l’Arc, le Village Pêche, le Village Coutellerie, le Village Gastronomie, le Village Traditions Camarguaises, le Village Enfants et bien d’autres ! Avec comme nouveautés cette année, un Village Ball Trap. Vous pourrez y accéder afin d’échanger facilement avec les exposants.



Programme



Vendredi 10 Avril



Sur le site

11h Ouverture

12h RoussataIaïo 30 juments

14h Concours de chiens de troupeaux



Ring cabaret

16h Jeux de Gardians

17h30 Fauconnerie



Truffe

11h30 -12h30 15h30 et 17 h Cavage chiens



Lévriers

Démonstration 12h et 16h



Ring Central Exposants



12h30 Voltéo

13h00 Fauconnerie

13h15 jeux de gardians

14h30 Veaux Quesaco



Carrière Mountain Trail



11h/18h Mountain Trail.



Carrière western



12h/18h Team Penning



Carrière vente et show



15h Vente et show élevage.



Vendredi soir Saxophoniste + DJ





Samedi 11 Avril



Sur le site



9h Ouverture

9h30 RoussataIaïo 30 juments

11h Inauguration

14h Conférence de Jean-claude Tolphin (ring spécial)

15h45 Pêche à la truite

18h30 Parade





Ring Cabaret

12h Cabaret Sud Traditions

14h00 La CHECHE school Academy







Ring chien



10h/18h Régionales d’élevage







Lévrier



11h Démonstration







Chien d’arrêt



17h30 Démonstration







Truffe



10h00 Cavage Chiens



11h15 14h30 -16h30 Cavage Cochons





Carrière vente de chevaux

10h30 et 14h30 vente de chevaux.





Ring Central



10h15 Jeux de gardians

11h30 Démonstration de chiens d’arrêt

11h45 Voltéo

14h30 Présentation des disciplines

15h30 Mountain Shoot

16h Jeux de gardians

16h15 Fauconnerie

16h30 Voltéo







Carrière Mountain Trail

10h/18h Mountain Trail







Carrière Mania

10h/18h Concours de maniabilité.





Carrière Western

8h/12h Barrel Pole bending

13h15/14h30 Roping

A partir de de 14h30 Ranch sorting.



Carrière Tri

10h/18h concours de tri Camargue

18h Abrivado



Carrière Parcours de pays

10h/18h Concours parcours de pays





Carrières Éleveurs

10h/18h Criollo, Islandais, Camarguais.



Samedi soir Spectacle équestre plus DJ



Dimanche 12 Avril



Sur le site



9h: Ouverture

9h30: RoussataIaïo 30 juments

11h00 Concours Paté saucisson (stand TDP)

12h Messe Saint Hubert

14h Mountain shoot

15h45 Pêche à la truite



Ring Cabaret

12h30 Cabaret Sud Traditions



Ring Chien

16h15 Élection du plus beau boxe



Lévrier

11h Démonstration



Chien d’arrêt

17h30 Démonstration





Truffe

10h Cavage Chiens

11h15 -14h30-16h30 Cavage cochons



Carrière vente et show élevage

10h15 et 14h30 Vente de chevaux.





Carrière Tri

10h/18h Concours tri Camargue



Carrière Parcours de Pays

10h/18h Concours parcours de pays



Carrière Western

8h/12h Ranch Sorting

13h15/14h30 Roping

À partir de 14h30 barrel pole bending



Carrière Mania

10h/18h Concours de maniabilité.



Ring Central Exposants



10h15 jeux de gardians

11h30 Démonstration chien d’arrêt

11h45 Voltéo

14h00 Présentation des disciplines + Vente chevaux

15h30 Mountain shoot

16h00 jeux de gardians

16h15 Fauconnerie

16h30 Voltéo



Carrière Mountain Trail



10h/18h mountain Trail



Carrière éleveurs

10h/18h Modèle et allure Camargue AECRC .

zA la Praderie Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 48 19 52 sudtraditions@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4th edition of Sud traditions

L’événement Salon sud Traditions Maillane a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence