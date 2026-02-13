Salon TAF à Nîmes, Parc des expositions, Nîmes (30), Nîmes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T09:30:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-25T09:30:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00
Salon TAF 2026
Information, orientation professionnelle, découverte de métiers et des filières porteuses, offres de formations, …
Le salon Travail Avenir Formation (TAF), est co-organisé par la Région Occitanie en lien avec France Travail et la Mission locale jeunes.
Envie de découvrir les opportunités de l’agriculture ?
EN SAVOIR PLUS :
https://gard.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-aux-metiers-de-lagriculture
Le salon Travail Avenir Formation (TAF) 2026