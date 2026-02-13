Salon TAF à Nîmes, Parc des expositions, Nîmes (30), Nîmes

Salon TAF à Nîmes Mercredi 25 mars, 09h30 Parc des expositions, Nîmes (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T09:30:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T09:30:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00

Salon TAF 2026

Information, orientation professionnelle, découverte de métiers et des filières porteuses, offres de formations, …

Le salon Travail Avenir Formation (TAF), est co-organisé par la Région Occitanie en lien avec France Travail et la Mission locale jeunes.

Envie de découvrir les opportunités de l’agriculture ?

EN SAVOIR PLUS :

https://gard.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-aux-metiers-de-lagriculture

Parc des expositions, Nîmes (30) 230 Av. du Languedoc, 30900 Nîmes Nîmes 30900 Costières Gard Occitanie

