SALON TAF

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:00:00

fin : 2026-04-02 17:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Ce Salon a pour objectif de permettre à chaque visiteur, quel que soit son statut, de pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides ainsi que sur les offres de formations et d’emploi en cours.

Organisé par la Région Occitanie en lien étroit avec Pôle Emploi, la Mission Locale et ses partenaires.

Entrée libre.

Renseignements 04 67 22 89 51.

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 67 22 89 51

English :

The aim of the show is to give all visitors, whatever their status, access to all the information they need about grants, training and current job opportunities.

Organized by the Occitanie Region in close collaboration with Pôle Emploi, Mission Locale and its partners.

Free admission.

Information: 04 67 22 89 51.

L’événement SALON TAF Mende a été mis à jour le 2026-02-06 par 48-OT Mende