Salon Talents de femmes Rue Paul Mairat Angoulême

Salon Talents de femmes

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

11e Salon Talents de Femmes! Un événement à ne pas manquer! Plein de surprises et d’animations exceptionnelles! Un grand rendez-vous où vous pourrez admirer la création au féminin ! À noter sur votre agenda…

.

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine angouleme@soroptimist.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11th Salon Talents de Femmes! An event not to be missed! Full of surprises and exceptional entertainment! A great rendez-vous where you can admire women’s creativity! Mark your calendars…

L’événement Salon Talents de femmes Angoulême a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême