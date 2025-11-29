SALON TALENTS DE FEMMES Béziers

SALON TALENTS DE FEMMES

29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Le Soroptimist International de Béziers présente sa nouvelle édition du salon dédié aux créatrices, artistes et artisanes, pour découvrir leurs créations.

Le Soroptimist International de Béziers vous présente la nouvelle édition du salon Talents de Femmes avec la présence de différentes créatrices.

Venez découvrir leur art, vous n’en serez pas déçu ! .

English :

Soroptimist International Béziers presents a new edition of the Talents de Femmes show, with the presence of various designers.

German :

Soroptimist International in Béziers präsentiert Ihnen die neue Ausgabe der Messe Talents de Femmes mit der Anwesenheit verschiedener Designerinnen.

Italiano :

Il Soroptimist International di Béziers presenta una nuova edizione del suo salone dedicato alle donne designer, artiste e artigiane, dove potrete scoprire le loro creazioni.

Espanol :

Soroptimist International Béziers presenta la última edición del salón Talents de Femmes , en el que participan varias mujeres diseñadoras.

