Salon Talents de Femmes La Salamandre | Centre de Congrès Cognac

Salon Talents de Femmes

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Le Salon Talents de Femmes revient en 2025 !

Cette année, 31 artisanes passionnées vous invitent à plonger dans leur univers créatif.

Peinture, sculpture, céramique, bijoux… autant de savoir-faire uniques à découvrir et à admirer.

.

La Salamandre | Centre de Congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 86 50 72

English :

Talents de Femmes returns in 2025!

This year, 31 passionate craftswomen invite you to plunge into their creative universe.

Painting, sculpture, ceramics, jewelry… all unique skills to discover and admire.

German :

Der Salon Talents de Femmes kehrt im Jahr 2025 zurück!

In diesem Jahr laden Sie 31 leidenschaftliche Kunsthandwerkerinnen ein, in ihre kreative Welt einzutauchen.

Malerei, Bildhauerei, Keramik, Schmuck? so viele einzigartige Fertigkeiten, die es zu entdecken und zu bewundern gilt.

Italiano :

Talents de Femmes torna nel 2025!

Quest’anno, 31 appassionate artigiane vi invitano a immergervi nel loro mondo creativo.

Pittura, scultura, ceramica, gioielleria… tutte abilità uniche da scoprire e ammirare.

Espanol :

¡Talents de Femmes vuelve en 2025!

Este año, 31 artesanas apasionadas le invitan a sumergirse en su universo creativo.

Pintura, escultura, cerámica, joyería… habilidades únicas para descubrir y admirar.

L’événement Salon Talents de Femmes Cognac a été mis à jour le 2025-11-07 par Destination Cognac