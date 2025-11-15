Salon Talents de Femmes Dijon

Salon Talents de Femmes

Salon Talents de Femmes Créativité & Solidarité

Découvrez l’artisanat local et soutenez une belle cause ! Chaque visite, chaque sourire partagé lors de ce salon permet d’aider la ferme florale Le Champ des Sourires, qui accompagne le retour à l’emploi des femmes. En venant, vous offrez bien plus qu’un moment créatif vous devenez acteur d’une démarche altruiste et engagée.

Au programme Artisanat à découvrir Bois chantourné Massage shiatsu Illustrations & graphisme Céramique raku Sculpture déco jardin Laine crochet Vannerie- Poterie Bijoux en résine En pierres naturelles Location de robes de soirée Décorations en fil de fer Objets à partir de matériaux recyclés Fleurs en papier Art thérapie & dessin manga Graphisme.

Ateliers & Animations Massage sur chaise Une pause détente pour se ressourcer Fabriquez votre couronne en papier Créez une touche poétique à emporter pour Noël Découverte de l’art thérapie Petites animations pour éveiller votre créativité et le dessin manga.

Votre présence fait la différence ! En participant, vous Soutenez l’artisanat local et féminin Contribuez à l’insertion professionnelle des femmes Passez un moment convivial, créatif et porteur de sens .

Conseil Départemental 1 Rue Joseph Tissot Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

