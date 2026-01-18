Salon Talents de Femmes

Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Le Salon Talents de Femmes à Périgueux est un événement remarquable qui célèbre l’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat féminin.

Organisé par le Club Soroptimist de Périgueux, ce salon vise à mettre en lumière les réalisations des femmes dans divers domaines tels que l’art, l’artisanat, l’entrepreneuriat, et bien d’autres.

L’objectif principal est de promouvoir l’égalité des sexes en offrant une plateforme où les femmes peuvent exposer leurs talents, partager leurs expériences et inspirer d’autres femmes à poursuivre leurs passions et à réaliser leurs projets professionnels ou personnels. .

Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 78 17 soroptimist.perigueux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Talents de Femmes

L’événement Salon Talents de Femmes Périgueux a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Communal de Périgueux