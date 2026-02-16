Salon Talents et Passions

1 Place Oberlin Beblenheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-07 2026-03-08

Découvrez et achetez des objets artisanaux uniques peintures, bijoux, tricots, couture, poterie et plus encore !

Découvrez notre exposition et vente d’objets artisanaux uniques ! Laissez-vous séduire par des peintures envoûtantes, des bijoux raffinés, des tricots douillets, des créations couture élégantes, de la poterie authentique et bien plus encore.

Repas du dimanche midi possible sur réservation au 07 86 44 04 28 0 .

1 Place Oberlin Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est paroisseprotestante.beblenheim@gmail.com

English :

Discover and buy unique handicrafts: paintings, jewelry, knitwear, sewing, pottery and more!

L’événement Salon Talents et Passions Beblenheim a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr