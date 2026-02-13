Salon Talents et Saveurs de Lorraine 10 ème édition Espace socio-culturel Seichamps

Salon Talents et Saveurs de Lorraine 10 ème édition

Espace socio-culturel 8 Place François MITTERRAND Seichamps Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 20:00:00

2026-03-07 2026-03-08

Les produits du terroir de la région Grand Est et les vignobles de France sont une fois de plus mis en lumière lors de la 10ème édition du salon Talents & Saveurs de Lorraine

Bienvenue à cette dixième édition de notre salon TALENTS ET SAVEURS DE LORRAINE qui va se dérouler cette année.

Un rendez -vous à ne pas manquer, une rencontre incontournable avec des producteurs, des agriculteurs et des artisans du Grand Est.

C’est aussi une balade dans les régions vinicoles de France Alsace, Loire, Champagne, Bourgogne, Beaujolais, Rhône, Provence, Languedoc, Roussillon, Gascogne, Aquitaine… et de déguster selon vos goûts une palette d’une soixantaine d’appellations.

Vous aurez ainsi l’opportunité de faire votre marché tout à la fois gourmet et gourmand. Le meilleur et le bon de nos terroirs boulangerie, pâtisserie, biscuiterie, confiserie, charcuterie, fromages, chocolats, miel, jus de fruits, bières, vins, champagnes, Gin, Whisky, spiritueux…

L’accent est clairement mis sur les saveurs, l’authenticité et la générosité des terroirs de notre belle région. De quoi satisfaire votre curiosité et vos envies.

C’est aussi deux jours d’animations et de découvertes.

Un événement caritatif, convivial et festif, un moment agréable pour partager en famille ou entre amis !

Pour cette dixième édition, les fonds récoltés seront fléchés pour offrir des séances d’éducation, de divertissements et de soutien aux enfants de la métropole du Grand Nancy en difficulté dans différents établissements.

L’entrée comprend la brochure du salon, 1 verre de dégustation*, 2 billets de tombola offerts

* dans la limite des stocks disponiblesTout public

Espace socio-culturel 8 Place François MITTERRAND Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 71 38 25 contact@saveurs-lorraine.fr

English :

The local produce of the Grand Est region and the vineyards of France are once again highlighted at the 10th Talents & Saveurs de Lorraine trade fair

Welcome to the tenth edition of our TALENTS ET SAVEURS DE LORRAINE trade show.

A not-to-be-missed rendezvous with producers, farmers and craftsmen from the Grand Est region.

It’s also a stroll through France’s wine-producing regions: Alsace, Loire, Champagne, Burgundy, Beaujolais, Rhône, Provence, Languedoc, Roussillon, Gascony, Aquitaine… and a chance to taste a palette of some sixty appellations.

You?ll have the opportunity to shop for gourmet and gourmand wines. The best and the good of our terroirs: bakery, pastry, cookie, confectionery, charcuterie, cheeses, chocolates, honey, fruit juices, beers, wines, champagnes, gin, whisky, spirits?

The emphasis is clearly on the flavors, authenticity and generosity of the terroirs of our beautiful region. Enough to satisfy your curiosity and your desires.

It’s also two days of events and discoveries.

A friendly, festive charity event, a great time to share with family and friends!

For this tenth edition, the funds raised will go towards providing education, entertainment and support for children in difficulty in various establishments in the Greater Nancy area.

Admission includes show brochure, 1 tasting glass*, 2 free raffle tickets

* while stocks last

