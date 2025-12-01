Salon Talents et terroir

Salles Yves du Halgouët Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La Médiathèque de Guégon organise son Salon Talents et terroir. C’est une rencontre et un partage des talents locaux, une transmission des savoir-faire du terroir. Entrée gratuite. De 10h30 à 18h .

Salles Yves du Halgouët Guégon 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 20 29

English :

L’événement Salon Talents et terroir Guégon a été mis à jour le 2025-12-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande