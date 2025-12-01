Salon Talents et terroir Guégon
Salon Talents et terroir Guégon samedi 13 décembre 2025.
Salon Talents et terroir
Salles Yves du Halgouët Guégon Morbihan
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
La Médiathèque de Guégon organise son Salon Talents et terroir. C’est une rencontre et un partage des talents locaux, une transmission des savoir-faire du terroir. Entrée gratuite. De 10h30 à 18h .
Salles Yves du Halgouët Guégon 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 20 29
