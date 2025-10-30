Salon Terre et Flamme Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux Chantepie

Salon Terre et Flamme Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux Chantepie 30 octobre – 2 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Salon de sculpture

DIX ANS DE TERRE ET FLAMME !

Quatre jours d’exception, quatre jours de rencontres et d’émotions.

Du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre 2025, l’association Terre & Flamme vous invite à la 10ᵉ édition du Salon de Sculpture Professionnelle, au Complexe des Deux Ruisseaux, de 10h à 19h (18h le dimanche). Entrée libre et gratuite.

42 sculpteurs professionnels seront présents pour partager leur univers singulier, touchant, puissant. Leurs œuvres prennent vie à travers des matériaux variés : terre, bois, bronze, métal, pierre, verre, fil de fer, matériaux recyclés, …

Chaque sculpture est une invitation au voyage : vous serez ébloui par la beauté d’une ligne, la délicatesse d’un regard, la transparence d’une forme, mais aussi ému par ce qu’elles racontent de l’humain, de l’animal, de la nature…

Et durant ces quatre jours, ces artistes habiteront l’espace où la sculpture devient langage.

DAVIDE GALBIATI, INVITE D’HONNEUR : un sculpteur d’âmes

Originaire d’un village du côté de Milan, il découvre la sculpture sur bois dans les Dolomites où cette tradition se perpétue depuis le XVIème siècle. Au fil des années et des rencontres au cours desquelles de grands Maîtres italiens l’initient à l’anatomie, à diverses techniques et matériaux, il affirme sa personnalité artistique et devient « le sculpteur figuratif de l’invisible ». Inspiré par toutes les cultures anciennes, légendaires de toutes les époques, il crée des personnages habités d’une énergie fascinante.

Installé depuis plusieurs années en Provence, reconnu à l’international comme l’un de nos plus grands sculpteurs actuels, il parcourt de nombreux pays où ses œuvres rencontrent un énorme succès.

Davide Galbiati, un magicien qui nous renvoie à travers ses personnages à notre humanité et intériorité.

ANIMATIONS

Des ateliers découverte modelage à 11h et 14h chaque jour seront encadrés par un sculpteur (inscription sur place).

Des conférences seront organisées, vous pourrez retrouver les informations dès le mois d’octobre sur le site terre-et-flamme.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook.

Des prix seront attribués (prix de la ville, prix du public, prix Château des Pères) et une tombola permettra à un de nos visiteurs de gagner une sculpture.

Vous pourrez vivre un moment convivial autour d’un verre à la buvette et tous les midis manger des plats succulents (fast food différent chaque jour) .

Le jeune public découvrira sous forme de jeu le parcours sculpture et pourra participer à une tombola où il pourra voter pour son artiste « coup de cœur jeunesse »

Des animations surprises vous seront proposées dans le cadre des 10 ans.

ORGANISATION ET RECHERCHE DE BENEVOLES

L’organisation de cet évènement chaque année représente un sacré engagement de tous. MERCI à la Mairie de Chantepie et à ses services, aux entreprises, commerces, associations du secteur, à tous les bénévoles qui nous soutiennent et font de ce salon un temps fort artistique reconnu en France.

N’hésitez pas à vous joindre à la sympathique équipe de bénévoles pour l’aider dans différentes actions : distribution de flyers, mise en place du salon, accueil des artistes et visiteurs….

Nous recherchons aussi des hébergements chez l’habitant pour les sculpteurs : une belle occasion de les rencontrer autrement.

Une date incontournable à noter dans votre agenda

Contacts : 06 87 52 28 33 / 07 89 50 05 23

contact@terre-et-flamme / terre-et-flamme.fr

contact@terre-et-flamme.fr

Salle polyvalente du complexe des deux ruisseaux 19 Avenue des 2 Ruisseaux 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine