Salon thérapie et voyance – Entre le dressage de chien et Truffaut Aubagne 22 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Salon thérapie et voyance Dimanche 22 juin 2025 de 10h à 18h. Entre le dressage de chien et Truffaut 1585 route de Gémenos Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

L’Association Roq Event Créa vous propose un salon thérapie et voyance en pleine nature en extérieur.

30 thérapeutes, artisans, voyants et médiums seront réunis pour vous accueillir sur une journée au cœur de soi .

Entrée et conférences gratuites.

Parking privé .

Entre le dressage de chien et Truffaut 1585 route de Gémenos

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 44 14 35 roqevent13@gmail.com

English :

The Roq Event Créa association offers you an outdoor therapy and clairvoyance salon in the heart of nature.

German :

Der Verein Roq Event Créa bietet Ihnen einen Therapie- und Wahrsagesalon inmitten der Natur im Freien.

Italiano :

L’associazione Roq Event Créa vi offre un salone di terapia e cartomanzia all’aperto nel cuore della natura.

Espanol :

La asociación Roq Event Créa le ofrece un salón de terapia y adivinación al aire libre en plena naturaleza.

L’événement Salon thérapie et voyance Aubagne a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile