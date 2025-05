Salon | Tissus à Créer – Salle de l’Orangerie Bergerac, 29 mai 2025 09:30, Bergerac.

Dordogne

Salon | Tissus à Créer Salle de l'Orangerie 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac Dordogne

Début : 2025-05-29 09:30:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-05-29

Le Salon Tissus à Créer est un événement unique autour du textile, de la création et de la transmission.

Véritable rendez-vous pour les passionnés de couture, de matières nobles et de savoir-faire, il propose

– Une sélection de tissus rares et de qualité

– Des démonstrations, animations et rencontres

– Une approche pédagogique de l’univers textile

– Une fibre française unique, utilisée dans la fabrication des billets de dollar US

Un salon original, ouvert à tous curieux, passionnés, couturières, stylistes, créateurs et amateurs. C’est un moment chaleureux, intergénérationnel, tourné vers la création, le partage et la transmission. Il attire un public de passionnés comme de curieux, et constitue une idée de sortie idéale pour les visiteurs du territoire. .

Salle de l’Orangerie 3 Rue Docteur Gaston Simounet

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 16 77 78 tissusacreer@gmail.com

