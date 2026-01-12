Salon Tout pour la maison Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque

Salon Tout pour la maison Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque samedi 7 février 2026.

Salon Tout pour la maison

Place du Maréchal Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-07

Ce Salon est destiné à tous ceux qui cherchent à améliorer leur maison ou leur jardin
Ce Salon est destiné à tous ceux qui cherchent à améliorer leur maison ou leur jardin. Diversité de métiers essentiels à la construction, à la rénovation et à l’embellissement de l’habitat.   .

Place du Maréchal Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Tout pour la maison

This show is for anyone looking to improve their home or garden

L’événement Salon Tout pour la maison Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Terre d’Auge Tourisme