Salon toutes collections Gisors
Salon toutes collections Gisors dimanche 22 mars 2026.
Salon toutes collections
78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 08:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
53ème édition du salon des collectionneurs. Cette manifestation regroupe une quarantaine d’exposants autour de tout ce qui peut se collectionner. .
78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 3 44 49 74 90 collectionneurs.gisors@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon toutes collections
L’événement Salon toutes collections Gisors a été mis à jour le 2026-03-02 par Vexin Normand Tourisme