Salon Toutes Collections Rodez
Salon Toutes Collections Rodez dimanche 14 septembre 2025.
Salon Toutes Collections
Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
L’association « Cartoclub Aveyronnais » organise la 24ème édition de son salon Toutes Collections à Rodez.
L’exposition présentée cette année a pour thème « Des fleurs et des hommes ».
.
Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
The « Cartoclub Aveyronnais » association organizes the 24th edition of its Toutes Collections show in Rodez.
The theme of this year’s exhibition is « Des fleurs et des hommes ».
German :
Die Vereinigung « Cartoclub Aveyronnais » organisiert die 24. Ausgabe ihrer Messe « Toutes Collections » in Rodez.
Die in diesem Jahr präsentierte Ausstellung steht unter dem Motto « Des fleurs et des hommes » (Blumen und Menschen).
Italiano :
L’associazione « Cartoclub Aveyronnais » organizza a Rodez la 24ª edizione del salone Toutes Collections.
Il tema della mostra di quest’anno è « Fiori e uomini ».
Espanol :
La asociación « Cartoclub Aveyronnais » organiza en Rodez la 24ª edición de su salón Toutes Collections.
El tema de la exposición de este año es « Flores y hombres ».
L’événement Salon Toutes Collections Rodez a été mis à jour le 2025-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)