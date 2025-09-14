Salon Toutes Collections Rodez

Salon Toutes Collections Rodez dimanche 14 septembre 2025.

Salon Toutes Collections

Rodez Aveyron

Début : Dimanche 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

L’association « Cartoclub Aveyronnais » organise la 24ème édition de son salon Toutes Collections à Rodez.

L’exposition présentée cette année a pour thème « Des fleurs et des hommes ».

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

The « Cartoclub Aveyronnais » association organizes the 24th edition of its Toutes Collections show in Rodez.

The theme of this year’s exhibition is « Des fleurs et des hommes ».

German :

Die Vereinigung « Cartoclub Aveyronnais » organisiert die 24. Ausgabe ihrer Messe « Toutes Collections » in Rodez.

Die in diesem Jahr präsentierte Ausstellung steht unter dem Motto « Des fleurs et des hommes » (Blumen und Menschen).

Italiano :

L’associazione « Cartoclub Aveyronnais » organizza a Rodez la 24ª edizione del salone Toutes Collections.

Il tema della mostra di quest’anno è « Fiori e uomini ».

Espanol :

La asociación « Cartoclub Aveyronnais » organiza en Rodez la 24ª edición de su salón Toutes Collections.

El tema de la exposición de este año es « Flores y hombres ».

