Salon toutes collections Saint-Renan

Espace culturel Saint-Renan Finistère
Début : 2025-10-26 09:30:00
fin : 2025-10-26 17:30:00
2025-10-26
Ce salon est le rendez-vous annuel et incontournable pour cartophiles et autres collectionneurs (cartes postales, timbres, livres, vieux papiers, monnaies…). Organisé par le Musée du Ponant. L’accès est gratuit.
On vous attend nombreux à l’espace culturel de Saint Renan. .
Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 15 18
