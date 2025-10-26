Salon toutes collections Saint-Renan

Salon toutes collections Saint-Renan dimanche 26 octobre 2025.

Salon toutes collections

Espace culturel Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:30:00

fin : 2025-10-26 17:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Ce salon est le rendez-vous annuel et incontournable pour cartophiles et autres collectionneurs (cartes postales, timbres, livres, vieux papiers, monnaies…). Organisé par le Musée du Ponant. L’accès est gratuit.

On vous attend nombreux à l’espace culturel de Saint Renan. .

Espace culturel Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 15 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon toutes collections Saint-Renan a été mis à jour le 2025-09-15 par OT IROISE BRETAGNE