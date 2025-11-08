Salon Toutes Fibres Dehors Salle Artémisia La Gacilly
Salon Toutes Fibres Dehors Salle Artémisia La Gacilly samedi 8 novembre 2025.
Salon Toutes Fibres Dehors
Salle Artémisia 5, avenue des Archers La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Les artisans du textile présentent leurs productions et créations lors du salon d’art textile: Toutes Fibres Dehors à La Gacilly!
Tisserands, brodeurs, stylistes, couturiers, feutriers, modistes, artistes, bijoutiers textile, tapissiers… les 42 exposants vous présentent leur travail!
De 10h à 18h 5€ Gratuit de 12 ans .
Salle Artémisia 5, avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Salon Toutes Fibres Dehors La Gacilly a été mis à jour le 2025-07-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande