Salon Toutes Fibres Dehors Salle Artémisia La Gacilly

Salon Toutes Fibres Dehors

Salle Artémisia 5, avenue des Archers La Gacilly Morbihan

–

Date :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Les artisans du textile présentent leurs productions et créations lors du salon d’art textile: Toutes Fibres Dehors à La Gacilly!

Tisserands, brodeurs, stylistes, couturiers, feutriers, modistes, artistes, bijoutiers textile, tapissiers… les 42 exposants vous présentent leur travail!

De 10h à 18h 5€ Gratuit de 12 ans .

Salle Artémisia 5, avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne

