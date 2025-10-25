Salon un temps pour soi Les douceurs saumuroises Distré

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

Le salon “Les Douceurs Saumuroises” vous invite à vivre un week-end placé sous le signe de la relaxation, des découvertes gourmandes et du bien-être.

Plus de 40 exposants sont présents créateurs, artisans, praticiens du bien-être, géobiologues, sonothérapeutes, lithothérapeutes, et producteurs locaux.

Vous pouvez y découvrir des conférences et ateliers gratuits, des dégustations de thés, des initiations à la sonothérapie, de la sophrologie, de la numérologie, ou encore des moments de relaxation avec des praticiens passionnés.

Des soins sont à gagner, tirage au sort dimanche à 17h30 (gratuit et sans obligation d’achat).

Restauration sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025 le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 17h30. .

Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 33 02 18 bernadetterodrigues049@gmail.com

English :

Les Douceurs Saumuroises? invites you to enjoy a weekend of relaxation, gourmet discoveries and well-being.

German :

Die Messe Les Douceurs Saumuroises lädt Sie zu einem Wochenende ein, das ganz im Zeichen der Entspannung, der Entdeckung von Gaumenfreuden und des Wohlbefindens steht.

Italiano :

Les Douceurs Saumuroises vi invita a trascorrere un fine settimana all’insegna del relax, delle scoperte gastronomiche e del benessere.

Espanol :

Les Douceurs Saumuroises? le invita a disfrutar de un fin de semana de relajación, descubrimientos gastronómicos y bienestar.

L’événement Salon un temps pour soi Les douceurs saumuroises Distré a été mis à jour le 2025-10-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME