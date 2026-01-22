Salon Unis vers le zen TERVES Bressuire

Salon Unis vers le zen TERVES Bressuire samedi 14 février 2026.

TERVES Espace Trivis Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15

2026-02-14

Le salon Unis vers le Zen vous invite à découvrir un univers dédié au mieux-être, à la spiritualité et au développement personnel.
Avec au programme des conférences inspirantes, des ateliers bien-être et de nombreux exposants.
Une surprise offerte aux 50 premiers visiteurs.
Food truck sur place.   .

TERVES Espace Trivis Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 73 07 20 75  info@associationunisverslezen.com

