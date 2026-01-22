Salon Unis vers le zen TERVES Bressuire

Salon Unis vers le zen

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Le salon Unis vers le Zen vous invite à découvrir un univers dédié au mieux-être, à la spiritualité et au développement personnel.

Avec au programme des conférences inspirantes, des ateliers bien-être et de nombreux exposants.

Une surprise offerte aux 50 premiers visiteurs.

Food truck sur place. .

TERVES Espace Trivis Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 73 07 20 75 info@associationunisverslezen.com

