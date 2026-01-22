Salon Unis vers le zen TERVES Bressuire
Salon Unis vers le zen TERVES Bressuire samedi 14 février 2026.
Salon Unis vers le zen
TERVES Espace Trivis Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Le salon Unis vers le Zen vous invite à découvrir un univers dédié au mieux-être, à la spiritualité et au développement personnel.
Avec au programme des conférences inspirantes, des ateliers bien-être et de nombreux exposants.
Une surprise offerte aux 50 premiers visiteurs.
Food truck sur place. .
TERVES Espace Trivis Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 73 07 20 75 info@associationunisverslezen.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Unis vers le zen
L’événement Salon Unis vers le zen Bressuire a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT 79