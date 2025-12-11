Salon Unis vers le Zen Domaine des loges Parthenay
Salon Unis vers le Zen Domaine des loges Parthenay samedi 10 janvier 2026.
Salon Unis vers le Zen
Domaine des loges 28 rue salvador allende Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 3 EUR
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-10
Tout au long du week-end, venez assister à de belles conférences animées par des intervenants passionnés
Au programme découvertes, échanges, inspirations et moments de partage autour du bien-être, de la santé naturelle et du développement personnel
Deux jours pour prendre soin de soi, apprendre, respirer et se reconnecter à l’essentiel. .
Domaine des loges 28 rue salvador allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@associationunisverslezen.com
