Salon Unis vers le Zen Domaine des loges Parthenay samedi 10 janvier 2026.

Domaine des loges 28 rue salvador allende Parthenay Deux-Sèvres

Tout au long du week-end, venez assister à de belles conférences animées par des intervenants passionnés

Au programme découvertes, échanges, inspirations et moments de partage autour du bien-être, de la santé naturelle et du développement personnel

Deux jours pour prendre soin de soi, apprendre, respirer et se reconnecter à l’essentiel.   .

Domaine des loges 28 rue salvador allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   info@associationunisverslezen.com

