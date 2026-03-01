Salon Univers du chiot & chaton Reims Caveau Castelnau Reims

Salon Univers du chiot & chaton Reims

Les 7 et 8 mars 2026, le Caveau Castelnau à Reims accueille le Salon Univers du Chiot & du Chaton , un événement dédié aux passionnés du monde animalier.

Durant deux journées complètes (10h 18h30 en continu), les visiteurs pourront rencontrer des éleveurs professionnels sélectionnés et découvrir différentes races de chiots et de chatons (sous réserve), ainsi que des accessoires et des spécialistes du secteur animalier.

Un contrôle vétérinaire est réalisé avant l’ouverture afin de garantir la bonne santé des animaux présentés.

Informations pratiques

Lieu Caveau Castelnau, 9 Rue Gosset, 51100 Reims

Dates 7 & 8 mars 2026

Horaires 10h à 18h30 (non-stop)

Salon en intérieur

Parking à proximité

Buvette sur place

Tarifs

18 ans et + 8 €

11 à 17 ans 5 €

3 à 10 ans 3 €

Moins de 3 ans Gratuit

Billetterie uniquement sur place

Paiement Espèces et Carte Bancaire (chèques non acceptés)

Important

Pour des raisons sanitaires liées au jeune âge des animaux présentés, les animaux des visiteurs ne sont pas admis sur le salon, conformément aux directives vétérinaires départementales.

Adoption responsable

Conformément à la réglementation en vigueur (décret du 18 juillet 2022), toute adoption nécessite la signature préalable d’un Certificat d’Engagement et de Connaissance au minimum 7 jours avant l’adoption.

Le règlement du prix de l’animal s’effectue directement auprès de l’éleveur.

Une contribution obligatoire de 30 € TTC est demandée à la sortie du salon pour l’organisateur.

Cette contribution permet

– De soutenir les associations locales engagées contre l’abandon

– De valider chaque dossier d’adoption

– De garantir des événements responsables et encadrés

– De bénéficier d’un accès à une formation en ligne avec un éducateur canin comportementaliste

Adopter, c’est s’engager.

Plus d’informations

salon-du-chiot.com .

