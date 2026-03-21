Salon Univers du chiot et chaton 2026 Espace 3000 Cognac

Salon Univers du chiot et chaton 2026

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Deux jours pour découvrir, apprendre et peut-être rencontrer votre futur compagnon

Organisé par Events’com, ce salon familial réunit passionnés, futurs adoptants, curieux et amoureux des boules de poils.

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Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 40 36 38 contact@eventscom.fr

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English :

Two days to discover, learn and perhaps meet your future companion

Organized by Events?com, this family-friendly event brings together enthusiasts, future adopters, the curious and fur-ball lovers alike.

L’événement Salon Univers du chiot et chaton 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac