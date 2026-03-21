Salon Univers du chiot et chaton 2026 Espace 3000 Cognac
Salon Univers du chiot et chaton 2026 Espace 3000 Cognac samedi 25 avril 2026.
Salon Univers du chiot et chaton 2026
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Deux jours pour découvrir, apprendre et peut-être rencontrer votre futur compagnon
Organisé par Events’com, ce salon familial réunit passionnés, futurs adoptants, curieux et amoureux des boules de poils.
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Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 40 36 38 contact@eventscom.fr
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English :
Two days to discover, learn and perhaps meet your future companion
Organized by Events?com, this family-friendly event brings together enthusiasts, future adopters, the curious and fur-ball lovers alike.
L’événement Salon Univers du chiot et chaton 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-03-21 par Destination Cognac