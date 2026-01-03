Salon VDI & Créateurs Salle Le Cristal Plouénan

Salon VDI & Créateurs

Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per Plouénan Finistère

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

Venez nombreux au premier salon VDI & Créateurs de Plouénan.

25 exposants, une tombola, buvette et petite restauration sur place.

Les bénéfices de l’organisation seront reversés à l’association Les yeux dans les étoiles créé par Leïla & Erwan Bars. .

Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 59 04 78 72

