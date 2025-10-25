Salon vente de minéraux, fossibles, bijoux Châteaudun

Salon vente de minéraux, fossibles, bijoux

Salle Saint Jean Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-25

1er salon vente de minéraux, fossiles, bijoux…

Une quinzaine d’exposants viendront faire admirer les merveilles de la terre à la salle Saint Jean,

Buvette et restauration sur place. 2 .

Salle Saint Jean Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 67 32 01 64 ass.crystal.dream@gmail.com

English :

1st exhibition and sale of minerals, fossils, jewelry…

German :

1. Verkaufsmesse für Mineralien, Fossilien, Schmuck…

Italiano :

prima mostra di minerali, fossili, gioielli…

Espanol :

1ª exposición de venta de minerales, fósiles, joyas…

