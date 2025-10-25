Salon vente de minéraux, fossibles, bijoux Châteaudun
Salon vente de minéraux, fossibles, bijoux Châteaudun samedi 25 octobre 2025.
Salon vente de minéraux, fossibles, bijoux
Salle Saint Jean Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 2 EUR
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
2025-10-25
1er salon vente de minéraux, fossiles, bijoux…
Une quinzaine d’exposants viendront faire admirer les merveilles de la terre à la salle Saint Jean,
Buvette et restauration sur place. 2 .
Salle Saint Jean Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 67 32 01 64 ass.crystal.dream@gmail.com
English :
1st exhibition and sale of minerals, fossils, jewelry…
German :
1. Verkaufsmesse für Mineralien, Fossilien, Schmuck…
Italiano :
prima mostra di minerali, fossili, gioielli…
Espanol :
1ª exposición de venta de minerales, fósiles, joyas…
