Salon-vente des minéraux Centre des congrès Dinan samedi 18 octobre 2025.

Centre des congrès 21 Rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

1er salon-vente entièrement consacré aux minéraux et à leurs dérivés (Bijoux, objets, sculptés) ainsi qu’aux météorites.

Un atelier de taille et de polissage,

Un stand dédié aux opales et aux gemmes,

Un stand de confection de bracelets sur mesure et de bols chantants du Népal,

Buvette et petite restauration sur place. .

Centre des congrès 21 Rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 32 01 64

