Salon vente Minéraux 3eme édition Salle du Ménec Carnac samedi 26 juillet 2025.

Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec Carnac Morbihan

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-26 2025-07-27

3ème édition du salon vente de minéraux, fossiles, bijoux, pierres fines, bols Chantants, atelier enfants. Au programme

16 professionnels en minéralogie, gemmologie, paléontologie et bijouterie, 3 praticiens en bien-être, proposants des séances énergétiques sur place en toute intimité, 1 lapidaire animera un atelier pour enfants, des minéraux, des fossiles vieux de plusieurs millions d’années seront présentés, ainsi que des bijoux de toute beauté.

Rencontrez aussi de petits artisans créateurs, des praticiens en bien-être, un tailleur de pierres apprendra au enfants à tailler les silex vous aurez la possibilité de faire faire vos propres bracelets en perles de pierres naturelles ou de les faire réparer.

Venez découvrir les bols chantants artisanaux venant du Népal, certains exposants vous ferons aussi découvrir le lien subtil entre les minéraux et le bien-être, une buvette et une petite restauration seront proposées sur place, le tout dans une ambiance conviviale.

Accessibilité handicapés, parking gratuit.

Organisé par l’association BZH Crystal Dream .

Salle du Ménec 30 Chemin du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 07 47 85 67

