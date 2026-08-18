Salon Verdot Salle Pierre Delage Haute-Rivoire
samedi 10 octobre 2026 · Salle Pierre Delage · Haute-Rivoire
Informations pratiques
Haute-Rivoire
Salon Verdot
Salle Pierre Delage 235 Rue du Pavé Haute-Rivoire Rhône
Tarif : 4 – 4 – EUR
verre de dégustation offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Deux jours placés sous le signe de la découverte et de la convivialité. Au programme des vignerons, brasseur, distillateurs, mais aussi plein d’autres surprises à découvrir tout au long du salon ! Retrouvez tout le programme de ces deux belles journée
.
Salle Pierre Delage 235 Rue du Pavé Haute-Rivoire 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 10 83 leptitverdot69@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two days filled with discovery and good company. On the agenda: winemakers, brewers, and distillers—plus plenty of other surprises to discover throughout the event! Check out the full schedule for these two wonderful days
L’événement Salon Verdot Haute-Rivoire a été mis à jour le 2026-08-18 par Destination Monts du Lyonnais