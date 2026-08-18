Salon Verdot Salle Pierre Delage Haute-Rivoire

Informations pratiques

Haute-Rivoire

Salon Verdot

Salle Pierre Delage 235 Rue du Pavé Haute-Rivoire Rhône

Tarif : 4 – 4 – EUR

verre de dégustation offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Deux jours placés sous le signe de la découverte et de la convivialité. Au programme des vignerons, brasseur, distillateurs, mais aussi plein d’autres surprises à découvrir tout au long du salon ! Retrouvez tout le programme de ces deux belles journée

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Salle Pierre Delage 235 Rue du Pavé Haute-Rivoire 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 10 83 leptitverdot69@gmail.com

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English :

Two days filled with discovery and good company. On the agenda: winemakers, brewers, and distillers—plus plenty of other surprises to discover throughout the event! Check out the full schedule for these two wonderful days

L’événement Salon Verdot Haute-Rivoire a été mis à jour le 2026-08-18 par Destination Monts du Lyonnais