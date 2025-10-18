Salon Vibrations Abbaye de Léhon Dinan

Salon Vibrations Abbaye de Léhon Dinan samedi 18 octobre 2025.

Salon Vibrations

Abbaye de Léhon 18 Le Bourg Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-20 19:00:00

2025-10-18

Un salon dédié à l’art contemporain et aux arts décoratifs

Le salon Vibrations-Dinan organise chaque année son exposition à l’Abbaye Saint-Magloire de Lehon, un lieu chargé d’histoire ! Ce patrimoine protégé est également un espace représentatif pour l’art et la culture, ce lieu accueille de nombreuses expositions d’art et d’artisanat d’art tout au long de l’année. C’est un endroit vibrant où se croisent les esprits visionnaires et un public passionné en quête de découverte.

Cet événement mettra en lumière l’univers de la décoration intérieure, en réunissant entre trente et trente-cinq artistes, créateurs, artisans et designers. Ce magnifique lieu offrira une perspective unique sur l’aménagement et l’esthétique des espaces intérieurs, mêlant créativité et innovation.

Trente-cinq exposants auront l’opportunité de présenter collectivement leurs œuvres dans des zones thématiques, offrant ainsi une expérience captivante et inspirante aux visiteurs, tout en mettant en valeur les créations dans des scénographies sur mesure et harmonieuses. .

