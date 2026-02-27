Salon Vin & Chocolat 2ème édition

Grande halle du Chomeil Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-13

Passez un week-end convivial et découvrez une quarantaine de viticulteurs, 13 chocolatiers et 15 stands de produits gastronomiques qui vous régaleront !

Le Kiwanis du Puy-en-Velay vous donne rendez-vous du 13 au 15 mars, Grande Halle de Saint-Paulien.

.

Grande halle du Chomeil Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@kiwanis43.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spend a convivial weekend and discover some 40 winegrowers, 13 chocolatiers and 15 gourmet food stands to delight you!

Kiwanis du Puy-en-Velay is looking forward to seeing you from March 13 to 15, at the Grande Halle in Saint-Paulien.

L’événement Salon Vin & Chocolat 2ème édition Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay