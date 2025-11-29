Salon Vin sur Vin Salle des Arcades Le Pas Fleury Tournus

Salon Vin sur Vin

Début : 2025-11-29

fin : 2026-11-29

2025-11-29 2026-11-28

Rendez-vous incontournable de l’automne, le salon VIN SUR VIN accueille 25 vignerons indépendants qui représentent les plus grandes appellations françaises. Chacun a été sélectionné par les membres de l’association sur des critères gustatifs, de prix et de respect de l’environnement (80% ont la certification bio). Chaque année, au moins 3 nouveaux domaines sont intégrés à la sélection. Sur place, assiettes gourmandes de charcuterie, de fromages, huîtres pour accompagner vos dégustations. Une loterie permet de remporter de nombreuses bouteilles du salon. .

Salle des Arcades Le Pas Fleury Rue cardinal de fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 33 48 regis.ernault@orange.fr

