Salon Vinoferia Arènes Dax
Salon Vinoferia Arènes Dax samedi 11 octobre 2025.
Salon Vinoferia
Arènes 1 Bd Lasaosa Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Présentation et dégustation des vins par les vignerons et les producteurs locaux et fermiers.
Exposition de photos » Explosion aquatique » de Max Loubère.
Peintures » La Vigne et le vin » créations exclusives par l’artiste ASIR Agnès Siraut.
Moments musicaux avec les Vinotes.
Fermeture du salon le dimanche à 17h.
Espace restauration dans le patio de caballos de12hà 23h samedi et de 10hà 15h dimanche. .
Arènes 1 Bd Lasaosa Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Salon Vinoferia
German : Salon Vinoferia
Italiano :
Espanol : Salon Vinoferia
L’événement Salon Vinoferia Dax a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Grand Dax