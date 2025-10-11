Salon Vinoferia Arènes Dax

Salon Vinoferia

Arènes 1 Bd Lasaosa Dax Landes

Présentation et dégustation des vins par les vignerons et les producteurs locaux et fermiers.

Exposition de photos » Explosion aquatique » de Max Loubère.

Peintures » La Vigne et le vin » créations exclusives par l’artiste ASIR Agnès Siraut.

Moments musicaux avec les Vinotes.

Fermeture du salon le dimanche à 17h.

Espace restauration dans le patio de caballos de12hà 23h samedi et de 10hà 15h dimanche. .

