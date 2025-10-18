Salon Vinomedia Complexe Sportif Le Souchais Carquefou

Salon Vinomedia Complexe Sportif Le Souchais Carquefou samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 10:00 – 20:00

Gratuit : non Entrée gratuite sur invitation. Tout public

Une soixantaine de vignerons passionnés seront présents pour partager avec vous leurs créations vinicoles uniques. C’est l’opportunité parfaite pour explorer le monde du vin à travers les récits et les méthodes de ceux qui le produisent.Entrée gratuite sur invitation à télécharger sur www.vinomedia.frL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Complexe Sportif Le Souchais Carquefou 44470