Salon Vinomedia Fleuriaye (La) Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 10:00 – 20:00

Gratuit : oui Sur invitation. Entrée gratuite sur invitation à télécharger sur https://www.vinomedia.fr/salon-du-vin/nantes-carquefou-janvier-2026/ Tout public

Le salon viticole Vinomedia vous offre une occasion unique de découvrir et déguster une grande variété de vins. Une soixantaine de vignerons passionnés seront présents pour partager avec vous leurs créations vinicoles uniques. C’est l’opportunité parfaite pour explorer le monde du vin à travers les récits et les méthodes de ceux qui le produisent. Salon du 30 janvier au 1er février 2026 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.vinomedia.fr/salon-du-vin/nantes-carquefou-janvier-2026/



