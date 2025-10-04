SALON VINO’VEYRAC Villeveyrac

SALON VINO’VEYRAC Villeveyrac samedi 4 octobre 2025.

SALON VINO’VEYRAC

26 Rte de Montagnac Villeveyrac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Pour sa quatrième édition, Vino’Veyrac célèbre les vins du terroir dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Pour sa quatrième édition, Vino’Veyrac célèbre les vins du terroir dans une atmosphère chaleureuse et festive.Vous pourrez rencontrer les vignerons locaux, déguster une sélection de crus accompagnés de tapas charcuteries, fromages ou options végétariennes et profiter d’une animation musicale tout au long de la soirée.Une tombola vous donnera aussi la chance de repartir avec des produits des exposants.L’entrée ainsi que le parking sont gratuits, pour que vous puissiez savourer pleinement ce rendez-vous convivial dédié aux amateurs de vin et de gastronomie. .

26 Rte de Montagnac Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 06 34

English :

Now in its fourth year, Vino?Veyrac celebrates local wines in a warm and festive atmosphere.

German :

In seiner vierten Ausgabe feiert Vino?Veyrac die Weine der Region in einer warmen und festlichen Atmosphäre.

Italiano :

Giunto alla quarta edizione, Vino?Veyrac celebra i vini locali in un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

En su cuarta edición, Vino?Veyrac celebra los vinos locales en un ambiente cálido y festivo.

L’événement SALON VINO’VEYRAC Villeveyrac a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE