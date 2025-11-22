Salon Vins! Boire Bio 6ème édition Château Saint-Amand-en-Puisaye

Salon Vins! Boire Bio 6ème édition

Toujours plus de Vins ! Boire Bio

Deux jours de rencontres et de dégustations animés par l’association “Entre Terres et Bio”. Bien ancré dans le calendrier, le salon VBB offrira cette année encore un choix varié de vignerons. Certains sont des fidèles de la première heure (2018) ; d’autres viendront se greffer pour la première fois, apportant le fruit de nouveaux terroirs. Cette année la distillerie bio La Sauvage de Vézelay sera également présente aux côtés de nos vignerons.

Liste des 20 vignerons présents:

– Clos Mané, Baptiste Milhe-Poutingon, Roussillon

– Clos Rocailleux, Luc Bontemps, Gaillac

– Domaine du Pourra, Jean-Christian Mayordome, Gigondas, Séguret

– Domaine Rivier, Thomas Rivier, Beaujolais, Régnié

– Domaine Séverin, Pablo Séverin, Anjou, coteau-du-Layon, crémant de Loire

– Domaine Simonis, Etienne Simonis, Alsace

– Ferme de Lafage, Kevin Barbet, coteaux-du-Quercy

– Domaine Grangeons de l’Albarine, Luc Bauer, Bugey

– Domaine le Petit Clou des Vents, Sylvain Jougla, Duras (Dordogne)

– Domaine la Carbonelle, Catherine Bernard, Languedoc, Pays d’Hérault

– Domaine de la confrérie, Bruno Dangin crémant de Bourgogne

– Domaine du mortier

– Domaine les Faverelles

– Domaine de la roche bleue

– Domaine de l’Abbaye de Maizières (nouveau)

– AntocyAme, Muriel (nouveau)

– Domaine de Bel Air, Romain Desbrosses (nouveau)

– Domaine Landron, Hélène Landron, (nouveau)

– Château l’Escarderie (nouveau)

– Distillerie la Sauvage (nouveau)

A table !

Samedi soir, le dîner Magnum avec son menu sur-mesure est devenu un temps emblématique du VBB. Laurent Chareau et Nathalie Julien (restaurant “Le Chat , à Villechaud), entourés d’une équipe de bénévoles, seront aux commandes. A noter que les plats sont majoritairement composés de produits bio ; mais quoiqu’il en soit issu de productions locales.

A votre table, mesdames et messieurs, outre les délicieuses et inventives associations culinaires du chef, vous profiterez de la présence d’un ou deux vignerons. Ce moment d’échange privilégié vous permettra également de déguster quelques goulées issues des vins présentés sur le salon. C’est un rendez-vous qu’il ne faut pas manquer mais attention, les places sont limitées ! Réservation obligatoire au 03 86 28 49 03 et places limitées !

La librairie Evadez-vous , proposera à nouveau cette année une belle sélection d’ouvrages sur le thème des vins, de la vigne, de la dégustation, de parcours atypiques. De quoi compléter ses connaissances ou prévoir quelques excellents cadeaux de Noël.

− Stand de petite restauration. Produits bio mis en vente par l’épicerie associative l’Amarante

Gougères bio Ayant été appréciées pour accompagner les dégustations sur les stands, elles sont à nouveau confectionnées par la boulangerie Gauthier (Pouilly-sur-Loire).

− Pour déjeuner. Les restaurants locaux seront bien sûr prêts à accueillir les visiteurs désireux de déjeuner.

− Parking gratuit à proximité. Aide au chargement des commandes. .

Château 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté vins.boire.bio58@free.fr

