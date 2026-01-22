Salon Vins, Chocolats et Douceurs Les Rousses
Salon Vins, Chocolats et Douceurs Les Rousses samedi 14 février 2026.
Fort des Rousses Les Rousses Jura
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
25 exposants vous attendent pour déguster leurs produits .
Manifestation organisée par le Lions Club Morez Haut Jura au profit des maladies orphelines. .
Fort des Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 28 50 28
English : Salon Vins, Chocolats et Douceurs
