SALON VINS D’ELLES Montpellier

Après un lancement plus que réussit, le Salon Vins d’Elles revient pour sa 2e édition !

Ce salon, organisé depuis 2025 pour les amateurs de vin, met en avant une sélection de vigneronnes produisant des vins authentiques, principalement du Languedoc mais également d’autres régions. Pas moins d’une trentaine de vigneronnes sont présentes pour faire découvrir leurs vins aux particuliers, sur une dizaine de régions représentées (les professionnels restent bien entendu les bienvenus).

Les visiteurs ont ainsi l’occasion de déguster et d’acheter sur place leurs coups de cœur et d’échanger avec les productrices.

Tout au long de cet événement, une buvette de produits artisanaux et de la restauration avec des Métiers de bouche de qualité sont proposées. Les produits de la région sont mis à l’honneur, tant pour les softs de la buvette que pour les propositions de la restauration.

Pour bien terminer cette belle journée, une soirée bar à vins est organisée sur le lieu de l’événement, de 19h à 23h. Les participants peuvent profiter d’un concert de musique live tout en se régalant avec les vins et produits du terroir présents sur place.

Cette proposition a suscité un grand intérêt auprès de partenaires locaux, institutionnels et privés, qui ont fait le choix de nous épauler chacun à leur manière, pour que cet événement devienne pérenne.

Les vigneronnes inscrites à ce jour (07/01/26)

Languedoc Roussillon Gard

• Domaine Julie Rolland, AOP Corbières

• Chai Julip, AOP Saint-Chinian

• Mas d’Alezon, AOP Faugères

• Le Clos des Combals, AOP Terrasses du Larzac

• Les Terres d’Armelle, IGP Coteaux de Béziers

• Clos Cerianne, IGP Côtes Catalanes

• Association Vins de Femmes 66, Roussillon

o Domaine Vaquer

o Domaine Piétri-Géraud

• Château de l’Engarran, AOP Languedoc St Georges d’Orques, IGP Pays d’Oc

• Château Boisset, AOP Pic Saint Loup

• Poisson Cha’, AOP Limoux

• Mas des Auribelles, AOP Languedoc Pézenas, IGP Pays d’Oc

• Clos Gisone, VDF (Languedoc)

• Domaine Molière, AOP Languedoc

• Clos Centeille, AOP Minervois & Cru La Livinière

• Enclos de la Croix, IGP Pays d’Hérault

• Mas de Carrat, AOP Languedoc Saint-Drézéry

• Domaine des Maels, Pays d’Oc

Autres Régions

• Domaine la Durbane, AOP Châteauneuf-du-pape (Vallée du Rhône)

• Domaine Claudine Vigne, AOP Côtes du Rhône (Vallée du Rhône)

• Domaine Feuillat-Juillot, AOP Montagny (Bourgogne)

• Domaine Céline Coté, AOP Chablis (Bourgogne)

• Domaine Marielle Michot, AOP Pouilly Fumé (Val de Loire)

• Château le Mont du Puit, AOP Médoc (Bordeaux)

• Domaine Roustan, AOP Coteaux d’Aix en Provence (Provence)

• Domaine les Vignes de l’Amandier, AOP Régnié (Beaujolais)

• Domaine Exeterra, AOP Alsace (Alsace)

• Domaine Dominique Faget, VDF (Gers)

L’entrée à 10€ comprend un verre sérigraphié, un carnet de dégustation, l’accès au salon de 10h à 18h et l’accès à la soirée bar à vins de 19h à 23h est offerte. Dégustation et achat de vins à emporter auprès des vigneronnes jusqu’à 19h.

Dernière entrée au salon 18h

Soirée bar à vins seulement entrée à 5€ à partir de 19h, incluant un verre sérigraphié.

Achat de vin pour consommation sur place. .

